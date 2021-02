Seit 2014 ist Jörg Denninghoff im rheinland-pfälzischen Landtag. Bei der Abstimmung vor fünf Jahren holte er das Direktmandat im Wahlkreis 7 (Diez/Nassau). Auch dieses Mal tritt der 54-Jährige, der in Allendorf in der Verbandsgemeinde Aar-Einrich lebt, für die SPD an. Denninghoff steht auf Platz 34 der Landesliste.