Nach dem Hochwasser packen Helfer aus ganz Deutschland an. Auch aus Holzheim ist am vergangenen Samstagmorgen ein Konvoi, bestehend aus rund zehn Personen, vier Lkw, einem Tieflader mit einem Schaufelbagger und dem Straßensäuberungs-Lkw der Firma Schaefer-Kalk aus der Aargemeinde in Richtung Schuld gestartet, einem der am schlimmsten verwüsteten Eifelorte an der Ahr.