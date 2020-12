Diez

Frank Bapst alias Prinz Frank I. zu Diez vom Holzheimer Ardecksberg übergab eine Spende von 8555,55 Euro an die Elterninitiative krebskranker Kinder in Koblenz. Er hatte in der zurückliegenden Kampagne auf Geschenke verzichtet und stattdessen Spenden für diesen guten Zweck gesammelt.