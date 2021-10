Über eine bewegte Geschichte konnte bei der Feier zum 50. Geburtstag des Modelleisenbahnclubs (MEC) Limburg-Hadamar berichtet werden – bewegt unter anderem, weil die Modellbahner mehrfach umziehen mussten. Peter Brahm, eines der Gründungsmitglieder des MEC, erinnerte mit vielen Bildern aus der Vergangenheit an die Anfänge in der Glasfachschule in Hadamar, wo der Verein 1971 gegründet wurde.