Holzappel

Holzappel: Volksbankkunden können zur Naspa gehen

In der Esterau haben sich Kunden der Volksbank überrascht und deutlich verärgert darüber gezeigt, dass die Filiale in der Hauptstraße in Holzappel geschlossen werden soll. Die Voba-Kunden können dort aber die Naspa ansteuern, da beide Banken in einigen Gemeinden stärker miteinander kooperieren.