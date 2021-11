Der Schießsport werde in Deutschland wie in kaum einem anderen Land der EU durch einschlägige Gesetze und Verordnungen reglementiert. Die strengen Rechtsvorschriften betreffen nicht nur den Waffenbesitz der Sportschützen. Ebenso konsequent würden von Behördenseite zusätzlich die Sicherheit und die Umsetzung von Immissionsschutzauflagen beim Bau und bei der Unterhaltung von Schießständen kontrolliert. Auf diese Punkte weist in einer Pressemitteilung des Schützenvereins Esterau Holzappel hin.