Für die evangelischen Christen in der Esterau wird der vergangene Sonntag als ein besonderer Meilenstein in die Annalen ihrer Kirchengemeinden eingehen. Im Rahmen eines festlichen Gottesdienstes in der Holzappeler Johanneskirche wurden zugleich zwei ihrer engagierten Pfarrerinnen, Irene Vongehr und Kerstin Janott, aus ihrem langjährigen Pfarrdienst verabschiedet.