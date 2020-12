Diez/Holzappel

Noch sieht man am Ortseingang von Holzappel an der Abzweigung nach Horhausen eine große Wiese, aber künftig soll dort ein großer Einkaufsmarkt Waren für die Kunden aus der Esterau anbieten. Das wurde jetzt in der jüngsten Sitzung des Diezer Verbandsgemeinderats erklärt.