Hoffen auf Anerkennung als Leader-Region: Region Lahn-Taunus reicht Bewerbung für Förderperiode ein

Nach knapp einem Jahr intensiver Arbeit hat die Region Lahn-Taunus am 30. März ihre neue Lokale Integrierte Ländliche Entwicklungsstrategie (Lile) für den zukünftigen Leader-Umsetzungszeitraum von 2023 bis 2029 als Wettbewerbsbeitrag im rheinland-pfälzischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau abgegeben.

Die Region Lahn-Taunus mit den Verbandsgemeinden Aar-Einrich, Bad Ems-Nassau, Diez und Nastätten, bewirbt sich, zusammen mit 20 weiteren Regionen in Rheinland-Pfalz, um die erneute Anerkennung als Leader-Region. Gemäß dem Leitbild „Über Grenzen hinaus wachsen“ geht es um einen kooperativen, integrativen und nachhaltigen Ansatz zur Entwicklung der Region. In der Lile wird dieses Leitbild in vier Handlungsfeldern umgesetzt. Dies sind die Handlungsfelder „Natur, Umwelt und Klima“, „Wirtschaft und Bildung“, „Vielfältige Kultur und Gesellschaft“ und „Attraktive Dörfer und Städte“.

Die Lile beschreibt im Weiteren die Rahmenbedingungen und Voraussetzung für die Förderung geeigneter Projekte in den Handlungsfeldern. Darüber hinaus umschreibt die Lile organisatorische Themen sowie auch geplante Kooperationen mit Nachbarregionen und Initiativen. Die Erstellung der Lile war ein intensiver Prozess, in dem Vertreterinnen und Vertreter der vier Verbandsgemeinden mit dem Büro Sweco aus Koblenz und unter Beteiligung von Bürgern sowie verschiedenster Fachexperten seit April 2021 zusammengearbeitet haben.

Für die vielen guten Impulse und die konstruktive Zusammenarbeit bedanken sich die Bürgermeister der vier Verbandsgemeinden bei allen Mitwirkenden. Im Ergebnis ist eine 60-seitige Strategie entstanden, die der Region im Falle der erneuten Auswahl, als Grundlage für die Förderung geeigneter Projekte zur Entwicklung der Region im neuen Zeitraum dient.

Für die Region Lahn-Taunus heißt es nun Daumen drücken, dass sie auch künftig in der Lage sein wird, mithilfe finanzieller Unterstützung der EU, des Bundes und des Landes weiterzuarbeiten und der Lile-Strategie entsprechende Projekte fördern zu können. Mit einer Entscheidung des Bewertungsausschusses des Landes ist im Herbst zu rechnen. Bis die Region Lahn-Taunus ab 2023 dann in den neuen Leader-Zeitraum starten kann, läuft der aktuelle Leader-Förderzeitraum weiter, sodass es einen fließenden Übergang gibt.

Für Rückfragen stehen die Leader-Regionalmanagerinnen zur Verfügung: Hannah Reisten, Telefon 0261/304 39 27 oder E-Mail an die Adresse hannah.reisten@sweco- gmbh.de und Sabine Ksoll, Telefon 06432/501.321 oder E-Mail an die Adresse s.ksoll@vgdiez.de