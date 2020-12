Limburg

Wird im kommenden Jahr wieder die „Whisky Fair“ stattfinden? „Ja, wenn man mich lässt“, sagt der Veranstalter Jens-Uwe Altmann. Mehr als 5000 Freunde aus vielen Ländern, die Jahr für Jahr in Limburg des feinen Brandes huldigten, waren in diesem April durch Corona zur Abstinenz gezwungen. Nicht wenige von ihnen haben nicht nur ihren Whisky-Olymp, sondern auch den Besuch in der sehenswerten Domstadt mit ihren gastlichen Lokalen und Spezialitäten vermisst.