Das Thema Hochwasserschutz ist auch in der Diezer Region nach der Flutkatastrophe an der Ahr in aller Munde. Brand- und Katastrophenschutzinspektor Guido Erler hat gerade etliche Fragen zu Hochwasserphänomenen im Rhein-Lahn-Kreis beantwortet. Nun hat die FWG im Diezer Stadtrat eine Anfrage an den Kreistag des Rhein-Lahn-Kreises, den Verbandsgemeinderat Diez und den Diezer Stadtrat gerichtet.