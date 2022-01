Nach dem Attentat von Sarajewo am 28. Juni 1914 wurde aus einem regionalen Konflikt ein europäisches Desaster: Am 1. August 1914 erklärte Deutschland Russland den Krieg. Wenige Tage später waren auch Frankreich und Großbritannien Teil der militärischen Auseinandersetzung. Etwa 40 Staaten weltweit, im Nahen Osten, Afrika, auf den Weltmeeren und im gesamten Europa waren am Kriegsgeschehen beteiligt.