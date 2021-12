Hilfsprojekt für Flüchtlinge auf Lesbos: Unterstützung beim Schritt ins neue Leben

Seit gut einem Jahr unterstützt die Initiative „Wir machen mit“ aus der VG Aar-Einrich ein Hilfsprojekt am Flüchtlingslager in Moria auf der griechischen Insel Lesbos. Dazu plante „Wir machen mit“ eine Benefizveranstaltung, um die immer noch katastrophale Situation auf Lesbos nicht aus dem Blick der Öffentlichkeit geraten zu lassen und auf die Not der flüchtenden Menschen aufmerksam machen.

Diese Veranstaltung musste durch Corona bedingt abgesagt werden. Dazu hatten die Mitglieder der Initiative Fabiola Velasquez privat nach Deutschland eingeladen. Die Physiotherapeutin betreibt im Umfeld des Lagers Moria eine Praxis, die von „Wir machen mit“ unterstützt wird. In ihrer Praxis bietet Velasquez jedoch mehr als physiotherapeutische Behandlungen für Menschen mit Behinderung. Darüber sprach die Initiative mit der gebürtigen Chilenin, die seit vielen Jahren auf Lesbos lebt.

Wann war dein erstes Zusammentreffen mit den Lagerinsassen, und gab es ein einschneidendes Ereignis, das dein intensives Engagement ausgelöst hat?

Den ersten Kontakt mit Flüchtlingen hatte ich 2015, als die ersten Syrer auf Lesbos ankamen. Ich lernte die verschiedenen Krankheiten und Verletzungen kennen, vor allem jene, die von Bombenexplosionen oder durch Schüsse entstanden waren. Ich stellte auch fest, dass es jede Menge chronischer Krankheiten gab, die nicht behandelt worden waren. Im Lager angekommen, konnte ich sehen, dass die Menschen zunehmend kranker wurden. All das war der Grund, warum ich das Projekt „The earth medicine“ ins Leben rief, damit die Asylsuchenden eine verlässliche Rehabilitation erhalten.

Ich hatte zu Beginn sehr bewegende Begegnungen, die mich bis heute begleiten. Einmal habe ich ein Neugeborenes aus einem Boot gehoben, es war während der Überfahrt von der Türkei nach Lesbos entbunden worden. Ein anderes Mal wärmte ich einen kleinen Jungen, der völlig unterkühlt aus dem Boot stieg. Er hatte ein kleines Spielauto in der Hand, was er krampfhaft mit seinen kleinen, kalten Fingern festhielt. Als er etwas aufgewärmter war, schenkte er mir das Auto und seitdem steht es bei mir zu Hause. Er hatte es den ganzen Fluchtweg bei sich.

Einmal traf ich einen allein reisenden Mann, der mehrere, unversorgte Brüche am Fußgelenk hatte. Er musste im Lager leben und sich zum Essen anstellen. Er hatte keinen Zugang zu medizinischer Versorgung. Das alles und mehr haben dazu geführt, dass ich mich engagiere.

Was ist der Motor, der dich antreibt?

Es ist das Miteinander. Als Therapeutin glaube ich, dass man nur bis zu einem bestimmten Punkt Therapeut sein kann, ab einem bestimmten Punkt ist man jedoch diejenige, die selbst Unterstützung braucht. Ich erlaube mir eine Beziehung zu den Menschen, in der ich ebenfalls verletzlich bin. Ich kann und muss nicht immer eine Lösung parat haben oder geben können. Ich bin einfach nur ein Mensch, der anderen Menschen etwas geben will. Meine Beziehung zu den Menschen ist nicht nur professionell, wir sind Freunde, wir können zusammen sein. Ich erlaube mir aber selbst, verwundbar und verletzlich zu sein. Wenn ich weine, dann helfen mir die Menschen aus dem Lager und sind meine Therapeuten.

Wie ist die Situation aktuell im Lager, wie sind deine Arbeitsbedingungen, und wie wurden die bisherigen Spendengelder von „Wir machen mit“ verwendet?

Mein Projekt arbeitet auf drei Ebenen. Die wichtigste ist die Physiotherapie mit verletzten und behinderten Menschen. Langfristig ausbauen möchten wir posttraumatische Belastungsstörungen mit psychosomatischen Auswirkungen und den zunehmenden Integrationsprozess. Wir übernehmen Therapien, leisten aber auch Präventionsarbeit und Gesundheitsvorsorge.

Wichtig ist der Integrationsprozess. Wir arbeiten eng mit Asylempfängern zusammen, die mittlerweile ihre Papiere und eine Arbeitserlaubnis haben. Wir bieten ihnen voll bezahlte Jobs an, um ein eigenständiges, neues Leben führen zu können. Wir können auch die Miete übernehmen oder ihnen helfen, Wohnungen zu finden. Ohne die Hilfe von „Wir machen mit“, privaten Helfern oder anderen Spendern ist die Arbeit nicht möglich. Wir wären nicht in der Lage, das zu tun, was wir momentan leisten. Wir könnten keinen Ort anbieten, an dem die Menschen in Würde versorgt werden können.

Dank, Anerkennung und Wertschätzung für die geleistete Hilfe zollten Mitglieder von „Wir machen mit“ der Chilenin beim Besuch in der VG Aar-Einrich. Im Rahmen des Interviews wurde ein weiterer Spendenscheck in Höhe von mehr als 13.000 Euro für das Projekt auf Lesbos übergeben. Wir machen mit Von Hoffnung begleitet: Menschen aus dem Lager in Moria erfahren in der Praxis physiotherapeutische Unterstützung auf dem Weg in die Zukunft. Alea Horst Das Team um Fabiola Velasquez (4. von rechts) in der Praxis auf der Insel Lesbos. Ehrenamtlich tätige Therapeuten aus ganz Europa unterstützen die Chilenin dort bei der Arbeit. Auch geflüchtete Menschen zählen mittlerweile dazu. Alea Horst Auch eine warme Mahlzeit für geflüchtete Menschen zählt zum Alltag in der Praxis. Weitere Spenden für die Arbeit in der Praxis sind notwendig. Alea Horst Im neuen Lager herrschen immer noch schlechte Bedingungen. Es fehlt weiterhin an medizinischer Versorgung. Alea Horst

Es wird immer wieder vom Aufbau eines neuen Camps im Norden der Insel gesprochen, weit weg von der nächsten Stadt. Was weißt du darüber?

Seit dem Brand von Moria wird das neue Lager stetig verbessert. Es gibt immer noch das Gerücht, dass im Norden ein neues Lager gebaut werden soll, aber im aktuellen Lager wird zurzeit so viel investiert, dass es nicht nach einer vorübergehenden Lösung aussieht. Es gibt neue Container, es sind neue Duschen gekommen, die wohl noch nicht angeschlossen, aber zumindest schon mal da sind. Es wird viel in die Infrastruktur investiert, für mich sieht es nicht wie ein temporäres Camp aus, so wie ursprünglich angekündigt. Das Gegenteil ist der Fall. Auch wenn das Lager verbessert wurde, fehlt es noch an Infrastruktur. Es ist noch nicht behindertengerecht, es fehlt an Versorgung mit Strom und Wärme, Schulen, Hilfsprogrammen und medizinischer Versorgung.

Worin siehst du aktuell die größten Probleme und Hindernisse?

Die größte Herausforderung, die wir aktuell zu bewältigen haben, ist die griechische Bürokratie. Wir haben den Eindruck, dass von höchster Ebene, ich würde sogar sagen von der EU, die Arbeit der freien NGOs (private Hilfsorganisationen) erschwert wird. Ich habe den Eindruck, dass die EU zwar jede Menge Geld an die griechische Regierung gibt, um das Lager zu finanzieren, aber es erscheint nicht so, als ob nachgewiesen werden muss, was dort gemacht wird. Es gibt zwar ein Konzept, aber damit wird gespielt. Es wird der Eindruck vermittelt, dass es zwar Hilfe gibt, doch die soll für die Menschen im Lager nicht gut genug sein. Damit wird verhindert, dass noch mehr Flüchtende kommen.

Wie ist die mittelfristige Planung und Perspektive des Projekts? Was wünscht du dir von der Politik?

Unsere langfristigen Pläne sind dahin gehend, dass wir umfangreichere Therapien für Trauma anbieten möchten. Wir sehen jeden Tag die Auswirkungen. Nicht nur die Traumata, die sie mitbringen, einmal aus ihren Herkunftsländern oder Ereignisse, die die Menschen auf der Flucht erlebt haben. Eine Retraumatisierung findet jeden Tag im Lager statt.

Besonders nach dem Brand von Moria hat sich der Gesundheitszustand vieler Geflüchteten empfindlich verschlechtert. Viele Kinder haben Ängste, ältere Menschen oder Menschen mit Behinderungen konnten nur langsam vom Feuer wegrennen. Deshalb ist unsere neue Praxis so wichtig. Es muss einen guten Ort geben, wo die Menschen das alles verarbeiten können und ebenfalls einen ersten Schritt in Richtung Integration machen. Sie müssen endlich nach vorne schauen können, in ihr neues Leben.

Ich wünsche mir von der Politik, dass die Menschen ein faireres Asylverfahren erhalten. Es sollte im Lager bereits mit dem Integrationsprozess begonnen werden, und Kinder müssen Zugang zu Bildung haben. Mein Wunsch ist, dass der Ort den Menschen hilft, sich zu festigen und sie unterstützt, das Trauma aus ihren Herkunftsländern hinter sich zu lassen.

Langfristig möchten wir eine/n feste Therapeuten/in einstellen, um eine lückenlose Versorgung zu gewährleisten. Wir haben ein Auto gekauft, mit dem wir jeden Tag Menschen vom Lager in unsere Räume transportieren. Die eingerichtete Praxis kostet Miete. Ich brauche immer Therapeuten, die für ein paar Wochen als Freiwillige kommen, um zu helfen. Weiter werden Geld für Übersetzer, Medikamente, Untersuchungen, Operationen oder Prothesen benötigt.

Wo siehst du dich in fünf Jahren?

Ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass ich weiterhin das tun möchte, was ich persönlich für richtig und wichtig halte: Und das ist die humanitäre Unterstützung von Menschen.

Das Interview und eine Infoveranstaltung zum Besuch von Fabiola Velasquez sind in einer Aufzeichnung im Internet unter www.wir-machen-mit.org zu sehen.