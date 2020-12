Runkel-Dehrn

Coronabedingt liegt die Arbeit der meisten Hilfsorganisationen derzeit auf Eis; so auch beim Verein „Toloha Partnership“ mit Sitz in Dehrn. Trotz der coronabedingten Zwangspause, sagt Vorsitzender Klaus Schäfer, brauche der Verein aber Geld für die geplanten Projekte. In diesem Jahr habe es keine Advents-, Weihnachts- und sonstigen Märkte gegeben, auf denen man mit einem Informations- und Verkaufsstand hätte vertreten sein können, bedauert Schäfer. Daher freue er sich sehr, dass der Verein rechtzeitig vor Weihnachten seinen neuen Online-Shop eröffnen konnte.