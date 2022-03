Es herrscht Hochbetrieb zwischen den beiden Torpfosten, an denen auf blauem und gelbem Grund Schilder mit der Aufschrift „Soforthilfe Ukraine“ hängen. Dahinter stapeln sich Holzpaletten übermannshoch im Hof, Kartons füllen mehr als einen Anhänger. Helfer sortieren und verpacken in der Berndrother Lindenstraße, als Arbeitsraum dient ihnen die private Werkstatt, in der Kai Kramer sonst an Autos schraubt.