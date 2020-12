Bad Ems

Viele Sorgen und eine Menge Arbeit liegen hinter der Heyer Medical AG in Bad Ems. Die Zukunft des traditionsreichen Medizintechnikunternehmens in der Kurstadt stand auf der Kippe. Und als am 21. März nach anderthalb Jahren endlich der Weg aus der Insolvenz geschafft war, führte die Corona-Pandemie zum Lockdown. Aber: Mit Kreativität und Flexibilität meistert Heyer auch diese Herausforderung.