Vierspännig und mit einem hoch vollgeladenen Wagen mit Heu fährt ein nassauischer Bauer vor etwa 120 Jahren entlang des Dörsbachs durch Katzenelnbogen. Ein beschaulich ländlich geprägtes Bild, das in der heutigen Zeit die Handykameras zum Schnappschuss verführen würde. Leider werden wir solch ein schönes friedliches Ensemble in Katzenelnbogen und auch in anderen Orten heutzutage nicht mehr antreffen.