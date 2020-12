„HELFT UNS LEBEN“ „Das beste Auto der Welt“ für Antonia

Archivierter Artikel vom 10.09.2020, 22:01 Uhr

Möglich machte das eine Spende von HELFT UNS LEBEN (HUL), der Initiative unserer Zeitung. „Wir freuen uns für euch von ganzem Herzen“, sagt HUL-Vorsitzende Manuela Lewentz-Twer. Zusammen mit Geschäftsführer Hans Kary war sie zur Autoübergabe gekommen. „Das gibt wieder einen Impuls und einen Hoffnungsschimmer. Die vielen Spenden unserer Leser haben das ermöglicht“, so Manuela Lewentz-Twer. Für sie und ihre Mitstreiter ist es auch immer wieder ein gutes Gefühl, wenn so eine Aktion erfolgreich zum Abschluss gebracht wird. „Denn man weiß dann, man kann helfen.“

Der Transporter sei eine wahnsinnig große Erleichterung, fasst Jennifer Bach ihre erste Reaktion in Worte. Die Familie ist täglich sehr viel unterwegs, denn bei Antonia wurden im vergangenen Jahr in beiden Augen Tumore festgestellt. Es folgten Chemo- und Brachytherapien, die für das kleine Mädchen sehr kräftezehrend waren. „Aktuell sind wir aber in einer Therapiepause“, erzählt die Mutter, während Antonia fröhlich an einem Keks knabbert. „Antonia gibt nicht auf, warum sollten wir es tun?“, umreißt Vater Patrick die starke Motivation der Familie.

Nicht in Katzenelnbogen mit dabei sein konnte aber die älteste Tochter Amy (12), die selbst gerade in einer Klinik ist. So ist die Familie täglich für die Kinder unterwegs, regelmäßig angesteuert wird unter anderem das Ambulante Kinderhospiz Koblenz. „Die haben auch den Kontakt zu HELFT UNS LEBEN hergestellt“, erzählt Jennifer Bach. Und so kann der bisher genutzte Familienvan – nach rund 200.000 gefahrenen Kilometern – endlich stillgelegt werden. Ein Schritt, der überfällig war, denn das Fahrzeug war zuletzt ständig reparaturbedürftig. „Ich hatte schon Angst, wenn ich nur an einer Werkstatt vorbeifuhr“, scherzt Patrick Bach. Denn die Reparaturen brauchten die finanziellen Reserven der fünfköpfigen Familie auf, ohne dass der Zustand des Fahrzeugs sich nachhaltig verbessert hätte. Stattdessen hangelte man sich von Reparatur zu Reparatur. Das gehört aber nun der Vergangenheit an, der neue Transporter erleichtert die regelmäßigen Fahrten ins Krankenhaus nach Koblenz, zur Uniklinik in Essen oder zum Hospiz in Wilhelmshaven, wo dann auch mal die ganze Familie etwas durchschnaufen kann.

„Es ist toll, dass es so viele Einrichtungen gibt, um Kindern zu helfen“, lobt Manuela Lewentz-Twer die bestehende gute Infrastruktur. Dennoch gibt es immer noch viel zu tun. Ein kleines Extra hatte sich Familie Bach für das neue Auto noch gewünscht: „Das Fahrzeug hat auch wie besprochen eine Anhängerkupplung“, versichert Autohausinhaber Mark Beck, bevor er mit der Einweisung beginnt. Wozu aber wird die Anhängerkupplung eigentlich gebraucht? „Wir haben einen kleinen Wohnwagen und konnten seit zwei Jahren nicht mehr damit vereisen“, erzählt Jennifer Bach. Etwas, was die Familie nun bald gern zusammen nachholen möchte. Und wo ging es bisher immer hin? „Nach Italien, genauer gesagt nach Venetien“, verrät Patrick Bach noch.

Von unserem Reporter Johannes Koenig