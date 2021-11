Haushaltsentwurf vorgelegt: Stadt Limburg investiert und konsolidiert

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von 19,5 Millionen Euro sieht der von Bürgermeister Dr. Marius Hahn am Montag vorgelegte Entwurf des Haushalts für die Stadt Limburg im kommenden Jahr vor. Das geht aus einer Mitteilung des Magistrats hervor. Daneben setzt Hahn demnach mit seinem Entwurf den Schuldenabbau konsequent weiter fort und hat auch an alle Bürger eine erfreuliche Nachricht: Steuern und Gebühren bleiben stabil, die Wasser- und Abwassergebühren sind damit seit 2008 unverändert, die Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer seit 2016.