Jungmediziner aufs Land zu locken – das ist häufig eine Herausforderung. Um die medizinische Versorgung in der Region auch in Zukunft nachhaltig zu stärken, schlossen der Rhein-Lahn-Kreis und die Krankenhausgesellschaft St. Vincenz vor einigen Monaten eine Kooperationsvereinbarung mit dem Ziel, die Weiterbildung zum Allgemeinmediziner in der Region zu stärken.