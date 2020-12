Holzappel

Mit dem „Diamantenen Meisterbrief“ als Anerkennung einer ununterbrochenen 60-jährigen Berufstätigkeit als Glasermeister wurde Reimund Schwarz aus Holzappel ausgezeichnet. Der heute 82-jährige Spross einer alteingesessenen Holzappeler Handwerksfamilie war nicht einmal ganz 22 Jahre, als er am 15. Juni 1960 seine Meisterprüfung ablegte. Mit der Übernahme der Verantwortung für die Fortführung der Familientradition im Jahre 1986 verkörpert Reimund Schwarz zugleich die zehnte Generation, in der annähernd 400-jährigen erfolgreichen Geschichte der „Glaserei Schwarz“ in Holzappel