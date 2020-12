Hahnstätten

Rund 250.000 Euro investiert Hahnstätten in diesem Jahr in die Substanz der gemeindeeigenen Gebäude Dorfgemeinschaftshaus und historisches Rathaus. Während das Dorfgemeinschaftshaus in den 1990er-Jahren an die Stelle der damaligen Hauptschule rückte, zählt das historische Rathaus mit seinem Fachwerk zu den besonderen und sehenswertesten Gebäuden in Hahnstätten.