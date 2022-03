Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) ist ein Orientierungs- und Bildungsjahr für junge Frauen und Männer zwischen 16 und 26 Jahren. Auch in der heimischen Region stellt es für viele Jugendliche eine Phase zur Überprüfung, Selbstfindung und beruflichen Orientierung dar. Nico Grund (17) aus Aarbergen-Panrod und Sinan Lyutvi (23) aus Diez haben an der Realschule plus im Aartal (RiA) in Hahnstätten seit dem vergangenen Sommer „ihr FSJ“ absolviert.