Wer wird für sechs Jahre Bürgermeister in Limburg? Am Sonntag gibt es auf diese Frage noch keine Antwort. In zwei Wochen muss eine Stichwahl klären, ob Amtsinhaber Marius Hahn (SPD) den Chefsessel im Rathaus gegen Herausforderer Stefan Laux verteidigen kann. Beide haben sich in einem Viererfeld in der ersten Runde der Bürgermeisterwahl an die Spitze gesetzt – und geben sich am Sonntag beide frohen Mutes, auch die nächste Runde zu gewinnen. Doch nur einer kann dann Sieger sein.