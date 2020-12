Diez

Bedrohung und Beleidigung – ja; tätlicher Angriff – nein! So fiel vor dem Diezer Amtsgericht die Bilanz eines wirklich schlechten Tages aus. Verantworten musste sich dort ein 47 Jahre alter Mann. Ihm wurde zur Last gelegt, im Dezember 2019 in der Diezer Justizvollzugsanstalt (JVA) völlig außer Rand und Band geraten zu sein. Ein Vorfall, der ihm einen Aufenthalt in einem „Besonders gesichertem Haftraum“ (BgH) einbrachte. Dort wurde er dann erneut auffällig.