„Menschenfeindlichkeit braucht immer eine innere Rechtfertigung“, hat der Erziehungswissenschaftler Julian Timm bei einem Vortrag in der Gedenkstätte Hadamar erklärt. Anlass war das Gedenken an die Pogromnacht vom 9. November 1938. Thema des Abends waren antisemitische Verschwörungstheorien. Doch Timm stellte zudem noch aktuelle Bezüge her. Statt von Juden rede man inzwischen von Kapitalisten, Weltbankern oder Satanisten.