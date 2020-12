Limburg

Die Corona-Pandemie setzt der Wirtschaft weiterhin gewaltig zu. Die Gastronomie bleibt aufgrund des Teil-Shutdowns im November weitestgehend bis auf einen möglichen To-go-Verkauf geschlossen. Und auch der Einzelhandel leidet, denn viel Kunden meiden aufgrund steigender Corona-Fallzahlen derzeit den Weg in die Geschäfte und das unmittelbar vor dem wichtigen Weihnachtsgeschäft. In Limburg will man nun mit einer Gutschein-Aktion gegensteuern und den leidenden Branchen unter die Arme greifen – notfalls mit bis zu einer Million Euro. Nur über die Urheberschaft der Idee ist man unterschiedlicher Auffassung.