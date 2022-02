Gute Nachricht für Limburg: Fahrverbot vorerst vom Tisch

Im vergangenen Jahr sind in Hessen erstmals die Grenzwerte für Stickstoffdioxid an allen Messstandorten eingehalten worden. „Aufgrund der Messwerte sind vorerst weder in Limburg noch in Frankfurt Fahrverbote erforderlich“, sagte die Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) am Mittwoch in Wiesbaden. Die Messwerte des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) lagen an den entscheidenden Messstandorten knapp unter dem Grenzwert von 41 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft im Mittel der vergangenen zwölf Monate.