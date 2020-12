Hahnstätten

Damit hatten die Initiatoren zu Beginn nicht gerechnet: Das auf Initiative der Gemeindebücherei Hahnstätten, des Mehrgenerationenhauses Kreml und des Nachbarschaftshilfevereins „Tu was Gutes“ (Tuwagu) im Sommer vergangenen Jahres eingerichtete Repair-Café übertrifft alle Erwartungen. „Ich hätte nie gedacht, dass sich so viele Reparateure finden, die uns in der Idee unterstützen. Hinzu kommen ungebrochen viele Anfragen von Bürgern, die ihre defekten Geräte wieder instand gesetzt haben wollen oder wissen wollen, wie sie ihre Geräte künftig selbst reparieren können“, fasst Selma Kärcher-Prüß von der Gemeindebücherei das erste halbe Jahr Betriebsdauer zusammen.