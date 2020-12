Herold

Großeinsatz für die Feuerwehren in der VG Aar-Einrich. Gegen 4 Uhr in der Nacht zum Dienstag wurden die Einsatzkräfte zu einem Scheunenbrand in der Lahnstraße in Herold alarmiert. Die Flammen schossen schon beim Eintreffen der Wehren meterhoch in die Höhe.