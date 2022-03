„We shall never surrender“ (Wir werden nie kapitulieren). An diesen Satz von Winston Churchill erinnert Elvira Ivánchov aus Altendiez. Ihr Mann Borys ist Vorsitzender des deutsch-ukrainischen Vereins Rhein-Dnipro. In den letzten Tagen haben er und seine Mitstreiter alle Hände voll damit zu tun gehabt, Hilfsangebote für die Ukraine zu koordinieren.