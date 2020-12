Limburg/Dernbach

Eine weitere große Ehre für die am 14. Oktober 2018 von Papst Franziskus heiliggesprochene Katharina Kasper aus Dernbach: Anlässlich des 200. Geburtstags der Ordensgründerin am 26. Mai erinnert die Deutsche Post mit einer Sonderbriefmarke an das großartige soziale Wirken der Bauerntochter aus dem Westerwald.