„Es ist, so glaube ich, einmalig in Rheinland-Pfalz, dass zwei Brüder am gleichen Tag, der eine zum Landrat des Rhein-Lahn-Kreises, der andere zum Bürgermeister der Verbandsgemeinde Aar-Einrich gewählt wurden.“ So Peter Schleenbecker, Vorsitzender der Chorgemeinschaft Katzenelnbogen/Allendorf, bei seiner Begrüßung eines spontanen Ständchens für die Sangesbrüder Lars und Jörg Denninghoff aus Allendorf.