Der Baum ist weg. Fassungslos schaut Inge Martin aus dem Fenster. Neben ihrem Haus in der Katzenelnbogener Friedensstraße in der Nähe des Friedhofs stand bis vor Kurzem noch ein Kastanienbaum. Seit 20, 30 Jahren gab es ihn: „Im Mai und Juni blühte er rot und bot vielen Vögeln Nistplätze“, beschreibt die Anwohnerin das jährliche Naturschauspiel. Damit ist aber nun Schluss. Alles, was bleibt, ist ein kahler Stumpf.