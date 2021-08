Glasfaser für 48 Gewerbegebiete bis 2023: Kreis Limburg-Weilburg bekommt schnelleres Netz

Bis Ende 2023 wird die Deutsche GigaNetz im Rahmen des von Bund und Land geförderten Breitbandausbaus alle förderfähigen Gewerbe- und Industriegebiete im Landkreis Limburg-Weilburg mit Glasfaser bis in die Gebäude (FttH – Fiber to the Home) erschließen. Das hat die Kreisverwaltung mitgeteilt.

Von dem Projekt sind demnach insgesamt 48 Gewerbegebiete im Landkreis betroffen, rund 1700 Unternehmen werden dort laut Pressemitteilung von der Maßnahme profitieren. Darüber hinaus sollen mit den Fördermitteln rund 180 sogenannte weiße Flecken beseitigt werden. In einer europaweiten Ausschreibung hat die Deutsche GigaNetz vom Landkreis nun den Zuschlag erhalten.

Der Ausbau wird im Rahmen der sogenannten Wirtschaftlichkeitslückenförderung mit einem Zuschuss in Höhe von rund 11 Millionen Euro gefördert. Bund und Land stellen 90 Prozent der Fördermittel bereit, den verbleibenden Eigenanteil tragen die Kommunen.

Landrat Michael Köberle habe sich über das Ergebnis der Ausschreibung gefreut und Kreiskoordinator Martin Rudersdorf gedankt, der das ganze Ausschreibungs- und Vergabeverfahren mit einer spezialisierten Anwaltskanzlei durchgeführt habe, so die Kreisverwaltung in ihrer Mitteilung. Der Landkreis werde nun die endgültigen Förderbescheide bei Bund und Land beantragen. Köberle rechnet damit, dass die Arbeiten noch in diesem Jahr beginnen. Mit der Deutschen GigaNetz ist vereinbart, dass die Glasfasererschließung im Förderprojekt bis Ende 2023 abgeschlossen sein wird.

Darüber freute sich laut Pressemitteilung auch die Sprecherin der Bürgermeister des Landkreises, Silvia Scheu-Menzer. „Glasfaser ermöglicht schon heute Internetbandbreiten von 1000 Mbit/s und mehr, symmetrisch in Sende- und Empfangsrichtung“, sagte Soeren Wendler, Geschäftsführer der Deutschen GigaNetz GmbH.

„Wir freuen uns, den Unternehmen und Haushalten im Landkreis Limburg-Weilburg mit der zukunftsfähigen Internetanbindung mit Lichtgeschwindigkeit in den kommenden Monaten ein Angebot für einen Glasfaseranschluss bis in die eigenen vier Wände machen zu können.“ Christopher Lingnau vom Projektträger Atenekom bezeichnete das Projekt als weiteren wichtigen Schritt im Rahmen des Glasfaserausbaus im Landkreis Limburg-Weilburg.

Die Hauptgeschäftsführerin der Industrie- und Handelskammer (IHK), Monika Sommer, und Kreishandwerksmeister Wolfram Uhe dankten dem Landkreis und den Kommunen für ihr weiteres Engagement im Glasfaserausbau. Von dem Projekt würden insbesondere die heimischen Unternehmen profitieren, was deren Wettbewerbsfähigkeit sichere.

Als besonders erfreulich bezeichnen die Vertreter der heimischen Wirtschaft die niedrigen Endkundenpreise. Denn in der Ausschreibung wurden als Wertungskriterium nicht nur die Wirtschaftlichkeitslücke, sondern auch die Endkundenpreise für die Unternehmen abgefragt. Dabei biete die Deutsche GigaNetz den Unternehmen ein symmetrisches Endkundenprodukt mit einem Gigabit ab rund 72 Euro netto an. Dies sei im Vergleich zu vielen anderen Anbietern ein sehr günstiger Preis. IHK und Handwerkskammer appellierten an die Unternehmen, auch die Glasfaserprodukte zu buchen.

Neben dem geförderten Ausbau will sich die Deutsche GigaNetz weiter innerhalb des Landkreises Limburg-Weilburg im Rahmen eines eigenwirtschaftlichen Ausbaus engagieren. Dazu ist geplant, in mehreren Kommunen flächendeckend die Siedlungsbereiche mit Glasfaser auszubauen.

Mit acht Kommunen im Landkreis hat sie bereits Kooperationsverträge abgeschlossen. Der eigenwirtschaftliche Ausbau erfolgt, wenn sich 40 Prozent aller Haushalte in einem Ausbaugebiet für einen Anschluss entscheiden. Diese Vermarktung wird in den kommenden Monaten starten. Die Vertreter aus Politik und Wirtschaft appellierten an die Bewohner, diese „einmalige Chance“ zu nutzen.

Im Rahmen des eigenwirtschaftlichen Breitbandausbaus werden in der Regel die Außenbereiche nicht mit ausgebaut, weil diese wirtschaftlich nur schwer erschließbar sind. Für diese Bereiche will der Landkreis in einem nächsten Schritt Förderanträge aus dem Grauen-Flecken-Förderprogramm stellen. Landrat Michael Köberle betonte, ihm sei es wichtig sei, auch für diese Anwesen eine Perspektive für den Glasfaserausbau aufzuzeigen.