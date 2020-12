Rhein-Lahn

Ein Drittel meines Experiments habe ich jetzt hinter mir – zum Glück! Zum einen fühle ich mich ganz schön geknebelt und in meiner Freiheit beschnitten durch die ein- bis zweistündige Taktung von Bus und Bahn und vermisse die Spontaneität, wenn ich etwas erledigen möchte. Zum anderen freue ich mich, dass ich in zehn Tagen so viel Neues entdeckt habe, das die Nutzung von ÖPNV im Rhein-Lahn-Kreis zumindest finanziell günstiger macht, als anfangs gedacht.