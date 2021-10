Es ist ein in die Zeit passendes Thema aus der gehobenen Literatur, dem sich die Darsteller des renommierten SoTheaters in diesen, von Corona gezeichneten Jahren unter der bewährten Regie von Monika Herwig widmen. „Der Kirschgarten“, von Anton Pawlowitsch Tschechow, bereits 1904 in Moskau uraufgeführt, passt symbolisch in jede Zeit.