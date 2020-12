Diez

Vor 70 Jahren ging im Raum Diez die „Marmor-Ära“ zu Ende. Die Stilllegung des früheren „Edelfels“-Bruchs an der Auller Straße in der Gemarkung Heistenbach setzte den Schlussstrich unter ein Kapitel Diezer Geschichte, das die Grafenstadt an der Lahn einst weit über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt gemacht hat.