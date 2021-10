Wie wäre es, an drei markanten historischen Plätzen in der Gemarkung Katzenelnbogen Infotafeln mit Hintergrundinformationen aufzustellen? Diese Frage hatten sich die Mitglieder des Museumsvereins, Carolin Richter, Bernd Bücher und Gerhard Zorn, gestellt. Gemeinsam hatten sie die Idee, im ehemaligen Dorf Niederfischbach, am Fliegerkreuz und am Naturdenkmal Dicke Buche die Tafeln aufzustellen.