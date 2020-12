Hahnstätten

„Kann ich jetzt noch Blut spenden?“, lautet eine in Coronaviruszeiten oft gestellte Frage. Eine Frage, die der DRK-Ortsverein Hahnstätten mit einem eindeutigen „Ja“ beantwortet. „Denn jede Blutspende zählt und wird dringend gebraucht.“ Deshalb plant der Ortsverband, die nächste Blutspendenaktion am Mittwoch, 15. April, von 16.30 bis 20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Hahnstätten abzuhalten.