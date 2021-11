Geplante Reklametafeln: Gemeinderat in Nentershausen will keine übergroßen Werbebanner

„Ballermann“, „Reeperbahn“ oder „kleiner Times Square“ – wer den Anfang der jüngsten Sitzung des Gemeinderates in Nentershausen verpasst hatte, der hätte glatt beim Aufschnappen dieser Wortfetzen meinen können, die Ratsmitglieder seien gerade dabei, ein Ziel für den nächsten Ausflug des Gremiums auszuwählen. Doch weit gefehlt. Vielmehr bringen die Pläne zweier Werbefirmen aus Koblenz und Biberach an der Riß die Ratsmitglieder aktuell in Wallung und sorgen gleichzeitig für die ungewöhnlichen Reisevergleiche.