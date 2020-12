Limburg

Verbraucher können sich freuen, der Einzelhandel in Limburg soll kurz vor dem Weihnachtsgeschäft gefördert werden: Die Stadt will einen Einkaufsgutschein für die Bürger finanziell unterstützen. Bürgermeister Marius Hahn (SPD) sagt, dass nicht nur die Einwohner seiner Stadt davon profitieren sollen. Allerdings ist das Thema in Stadtverordnetenversammlung noch nicht abschließend entschieden. Woran es noch hakt.