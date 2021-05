Genug Energie für 215 Haushalte in Aussicht: Neuer Solarpark in Laufenselden eingeweiht

Die Erneuerbare Energien Rheingau-Taunus GmbH (e²) hat den Solarpark errichtet. Mit der Planung und dem Bau beauftragte sie die Süwag Grüne Energien und Wasser. Die Syna als 100-prozentige Netztochter der Süwag hat ihn ans öffentliche Versorgungsnetz angeschlossen.

Seit Dezember ist die Anlage in Betrieb und soll jährlich 780 Megawattstunden Strom erzeugen – genug Energie für rund 215 Haushalte. Bis heute hat der Solarpark bereits 120 Megawattstunden Strom erzeugt.

„Wir haben das Projekt in enger Abstimmung mit der Gemeinde Heidenrod entwickelt und auch die Bürger eingebunden“, erklärte Landrat Frank Kilian bei der Einweihung. Die Bürgergenossenschaft Windenergiepark Heidenrod eG sei mit einem Darlehen am Solarpark beteiligt. Da die Fotovoltaikanlage auf einer Konversionsfläche errichtet wurde – also einer Brachfläche, die wieder in den Wirtschaftskreislauf eingegliedert wird – erhält die e² dafür eine Förderung gemäß des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG).

Der Solarpark in Laufenselden ist das erste abgeschlossene Fotovoltaik-Freiflächenprojekt der e², weitere sollen folgen. „Wir unterstützen Kommunen und Landkreise bei der Umsetzung von Energieprojekten für eine lebenswerte Zukunft. So haben wir für die e² kürzlich eine weitere Fotovoltaik-Freiflächenanlage im Hünstetter Ortsteil Wallrabenstein errichtet, eine dritte Anlage in Niedernhausen planen wir derzeit“, sagte Mike Schuler vom Süwag-Vorstand.

Bürgermeister Volker Diefenbach resümierte: „Begonnen hat alles mit unserem Windpark vor einigen Jahren. Jetzt haben wir auch noch einen Solarpark. Damit leben wir nicht nur die Energiewende, sondern bringen unsere Gemeinde auch wirtschaftlich weiter voran.“ Die Erneuerbare Energien Rheingau-Taunus GmbH ist eine gemeinsame Gesellschaft des Rheingau-Taunus-Kreises, von 13 Kommunen aus dem Kreis, der Süwag und der Pro Regionale Energie eG.