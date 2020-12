Diez

Wer sich einen Vierbeiner zulegen will, hat auch die Möglichkeit, sich an eine Tierschutzorganisation zu wenden. Es gibt viele Menschen, die von ihren Schützlingen aus dem ausländischen Tierschutz überzeugt sind. Um ebenfalls solch ein Glück zu haben und einen Freund fürs Leben zu bekommen, sollte die richtige Organisation ausgewählt werden. Doch wie, bei der Vielzahl von gemeinnützigen Vereinen, die sich den Schutz der Tiere auf ihre Fahnen geschrieben haben? Dazu wird der Verein „SpecialDogs“ vorgestellt, der seinen Sitz in Diez hat.