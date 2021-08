Die Mitteilung kam für die Pfarrei St. Marien wie auch für ihren Gemeindepfarrer Pater Toni Schroers völlig überraschend. Nach fünf Jahren ständigen Dienstes in der Südstadt wie auch in St. Johannes Nepomuk Linter wird der Kaplan Dr. Benjamin Atanga Limburg verlassen. Der Pallottinerpater übernimmt ab November einen Lehrauftrag in Kamerun.