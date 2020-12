Diez

2015 drohte der Zustrom von Flüchtlingen aus Syrien, Afghanistan, dem Iran und vielen anderen Krisengebieten Deutschland zu überwältigen, die staatliche Fürsorge geriet an ihre Grenzen. Ehrenamtliche waren gefragt, viele packten zu, sie wollten helfen. In Diez von Anfang an dabei: der ein Jahr zuvor gegründete Diezer Willkommenskreis – ohne dessen kontinuierliche und unerschütterliche, wandelnden Herausforderungen angepasste Hilfe die ausgezeichnete Integrationsarbeit in unserer Region vermutlich nicht so weit gediehen wäre.