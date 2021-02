Keine Berge aus zerrissenen Säcken mehr an den Straßen? Leichtere Lagerung als beim Sacksystem und keine Verschmutzungen von Straßen und Grundstücken? Die Frage ist: gelber Sack oder gelbe Tonne? Der Kreistag Limburg-Weilburg entscheidet in seiner nächsten öffentlichen Sitzung am Freitag, 26. Februar, um 9 Uhr in der Sporthalle in Merenberg, ob es weiterhin beim gelben Sack bleibt oder die gelbe Tonne eingeführt wird.