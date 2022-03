Ein Schulhof in Gelb und Blau: Bis zu 650 Schüler und 50 Lehrer der Fachoberschule/Realschule plus im Einrich setzten vor Kurzem ein Zeichen für den Frieden und gegen den Krieg in der Ukraine. Gemeinsam bildeten sie mit über den Kopf gehaltenen gelben und blauen DIN-A3-Bögen die ukrainische Flagge nach.