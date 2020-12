Laufenselden/Rettert

Wer 650 Jahre Tradition retten will, der darf kein Morgenmuffel sein. Und schweigsam sollten sich die Teilnehmer an der Fahlerkerb 2020 außerdem verhalten. Um einen Massenauflauf zu verhindern, muss es geradezu geheimbündlerisch zugehen. Und das ging es auch, als sich die Laufenselder frühmorgens still und heimlich zum traditionellen Marsch nach Rettert aufzubrachen.