Mit Hochwasser haben nicht nur die zu kämpfen, die an Flüssen wohnen. Außergewöhnlich heftige Regenfälle und damit einhergehende Überflutungen sind zu einer Gefahr geworden, vor denen man an kaum mehr einem Wohnort zu 100 Prozent sicher sein kann. In den vergangenen Jahren waren auch im Rhein-Lahn-Kreis und in der Verbandsgemeinde Diez zunehmend Starkregenereignisse und dadurch entstehende Schäden zu verzeichnen.